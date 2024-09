Tänak tunnustas Neuville’i: ta on olnud oodatust tugevam

Neuville juhib kolm rallit enne hooaja lõppu Tänaku ees 34 punktiga. Belglane on juba teatanud, et plaanib järgmistel võistlustel sõita kalkuleeritult ning ilma suuremaid riske võtmata.

Tänak pole MM-tiitli heitlusest veel loobunud ja lubas pärast paari nädala tagust Akropolise rallit, et kavatseb võitlust jätkata seni, kuni on veel võimalus meistritiitlile.

Kuigi Hyundai piloodid võitlevad omavahel tiitli nimel, ei jäta Tänak kiitmata meeskonnakaaslase tänavust esitust.

„Thierry on sel aastal olnud tõeliselt tugev, isegi oodatust tugevam,“ sõnas Tänak oma koostööpartnerile VivatBetile antud intervjuus.

Neuville on MM-sarja juhtinud hooaja algusest peale. Belglane võttis avaetapil Monte Carlos 30 silma ja on suutnud seejärel stabiilselt punkte koguda. Kreekas võttis ta hooaja teise võidu. Igal kruusavõistlusel on Neuville pidanud teistele teed puhastama, kuid vaatamata sellele on ta säilitanud liidrikoha.

„Ta on palju kannatanud, kuid tal on õnnestunud üle elada enamik raskeid olukordi. Sardiinias tegi ta ühe vea, mida selles olukorras poleks tohtinud juhtuda. Kokkuvõttes on ta aga kõige raskematest katsumustest hästi läbi tulnud ja suutnud kõigele vaatamata positiivseks jääda,“ kiitis Tänak.

„Ta on meeskonnaga harjunud ja mõistab, mida autolt oodata, kus on selle piirid. Tundub, et selle aasta selge eesmärk on tal kõik lõpuks kokku panna ja teha tugev tulemus. Vaatame, mis hooaja lõpp toob,“ lisas eestlane.

Järgmine MM-ralli algab sel nädalal Tšiils. Hooaja lõpus võisteldakse veel asfaldirallidel Kesk-Euroopas ja Jaapanis.