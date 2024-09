Heiko Rannula: ju siis on Kalev/Cramo koht Europe Cupis ja Meistrite liiga käis üle jõu

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula tõdes, et Meistrite liiga alagruppi pääsemine polnud võistkonnale vähemalt täna ja sellise vastasega heideldes jõukohane. Eurohooaega tuleb jätkata astme võrra madalamas FIBA Europe Cupis.

„Oleme ausad, nii hullu lagunemist enne teist poolaega ikka ei oodanud. Aga ütlesin meestele ka, et parem meeskond võitis. Nymburki füüsilisus oli ekstraklassist. Juba teisel veerandil olid tõsised ohumärgid. Lagunemine tuli ikka väga kiirelt ja järsku. Aga selleks, et me üldse palli üle ei saadud toodud, ma valmis polnud,“ rääkis Rannula Eesti ajakirjanikele.