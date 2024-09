VIDEO | „Imeline tunne!“ Tattar tõusis sisuliselt lootusetust seisust tippturniiri võitjaks

Ümbermängimisel läbis Tattar raja nelja ja Saarinen kuue visega (double bogey), mis tähendas eestlannale turniirivõitu. „Imeline tunne!“ oli 32-aastane eestlanna võistluse järel rahul. „Ideaalne näide, miks sa ei tohi iial alla anda. Isegi siis, kui sul asjad ei õnnestu ja näib, et võit libises käest. Sellisel võistlusel võitjana lõpetamine näib sisuliselt uskumatu. Aga see juhtus.“

„Sel hooajal on võidud tulnud kuidagi raskelt,“ tõdes Tattar. „Tunnen, et kui eelnevatel aastatel oli minu mäng hea, siis see oli tõesti väga hea. Kuna ma tegin harva vigu, siis ma isegi ei teadnud, mis vead on. Kõik toimis. Tänavu vigade tegemine ja sellest protsessist läbi murdmine on raske, aga annan jätkuvalt endast parimat.“