FOTOD | Tour d´ÖÖ: ratturid sõitsid autovaba päeva raames mööda linna ja lõpetasid Hipodroomil tiirutades

Tallinn Bicycle Week’i korraldustiim tegutseb aastaringi sihiga edendada Eesti rattakultuuri. „Paljudes Euroopa linnades vaadatakse jalgrattale kui täiesti normaalsele liiklusvahendile, millega sõita tööle, kooli, poodi. Eestis nähakse jalgrattas pigem spordi- kui liiklusvahendit ning ehkki jalgrattad on ka Eesti linnapildis muutumas üha populaarsemaks, on see protsess üsna visa. Et Hipodroomi kvartalist saab tulevikus jalgratta ja jalgsi liikumise ala, on sündmuse lõpetamine pühapäeval seal kaunis sümboolne,“ ütles Tour d’ÖÖ Tallinn ja Tallinn Bicycle Week’i kaas-asutaja ja korraldaja Risto Kalmre