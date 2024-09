Singapuri GP jäi F1 ässale ilmselt karjääri viimaseks. „Olen sellega rahu teinud“

35-aastase austraallase tuleviku üle on spekuleeritud pikalt. Vormelimeedias sahistati lõppeva nädalavahetuse eel, et Singapuri GP jääb ilmselt RB sõitjale viimaseks kuninglikus sarjas.

Vormel 1 ametiks koduleht vahendab, et tänavuseks kuueks viimaseks etapiks võib taas võimaluse saada uusmeremaalane Liam Lawson (22), kes asendas mullu Ricciardot viiel etapil, millest austraallane käeluumurruga eemale jäi. Lawson on ühtlasi nii Red Bulli kui selle sõsartiimi RB reservsõitja.

Ricciardo tänavusele nädalavahetusele pani põntsu kvalifikatsioon, kus ta piirdus 16. kohaga. Pühapäevases sõidus ei õnnestunud tal positsiooni parandada. Ta lõpetas 18. kohal. Küll aga sõitis ta viimasel ringil välja võistluste kiireima ringiaja, millega võttis ühe lisapunkti ära etapil võidutsenud Lando Norriselt (McLaren).

„Lõpus polnud meil enam midagi püüda. Läksime kiireima ringi järele ja ehk aitas see Maxi,“ viitas Ricciardo tiitliheitlusele, kus Norris on Max Verstappenist maas 52 punktiga. „Võib-olla tuleb siit jõulukingitus, kui Max ühe punktiga võidab.“

Tõenäoliselt viimane sõit

Singapuri GP järel intervjuusid jagades tõdes Ricciardo, et tänane võistlus võis talle F1-s jääda viimaseks. „See on võimalik, pean seda teadvustama. Viimasel ajal on olnud „võtame üks sõit korraga“ olukord. Loomulikult oleksin tahtnud, et see nädalavahetus läheks paremini,“ kostis ta. „Aga ei läinud. Seega pean olema valmis, et nüüd ongi kõik.“

Ricciardo hoiab üldarvestuses 12 punktiga 14. kohta. Temast 11 aasta noorem tiimikaaslane Yuki Tsunoda on kogunud 22 silma.

„Olen sellega rahu teinud,“ jätkas F1 sarja üks kogenumaid sõitjaid. „Ühel hetkel jõuab see meie kõigini. Püüdsin Red Bulli tagasi saada, aga see ei õnnestunud. Ütleme nii, et päris muinasjutulist lõppu ei tulnud, aga pean samas meeles pidama, mis kõik on saavutatud. Olen selle 14 aasta üle uhke.“