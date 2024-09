DELFI VIDEO | Jaakson Viimsi hooaja heast algusest: alustasime trennidega varakult ja kõik on mängunäljas

Sealjuures on noor Viimsi sats võitnud karikasarjas esimesest kolmest mängust kaks. „Eduka alguse saladus on see, et me hakkasime trennidega varakult juuli keskel pihta. Kõik on mängunäljas ja see ongi võti,“ pööras 24-aastane ääremängija tähelepanu tõigale, et Viimsi hooaja eel kontrollmänge ei pidanud.