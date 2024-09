Kaks suureskoorilist mängu võitnud HC Panter tõusis Balti hokiliiga liidriks

Nädalavahetusel said Pantrid oma ridadesse ka kaks uut mängijat, sest tiimiga liitusid väravavaht Arvo Konttila ja ründaja Niko Kivelä. Sealjuures äär Kivelä on karjääris osalenud 117 Soome kõrgliiga põhihooaja kohtumises, kus tema saldos on 20 väravat.