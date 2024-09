Robert Virves: Sesks ja Pajari andsid lootust, et minulgi õnnestub Rally1 masinasse pääseda

Selle hooaja alguses polnud Virves kindel, kas ja kui palju tal õnnestub MM-sarjas startida. Kuid alates suvest on eestlane näidanud oma kiirust ja talenti, sest Rally2 arvestuses oli ta Poolas kolmas, Soomes kaheksas ning Kreekas teine. Sealjuures Soomeski näitas ta reaalsuses esikolmikuväärilist tempot.

„Loomulikult olin alguses pettunud,“ ütles 24-aastane sõitja portaalile DirtFish. „Kuid lõpuks polnud see suur mure. Muidugi tahan alati võita, aga ma ei sõitnud hooaja kokkuvõttes punktide eest, vaid mulle oli olulisem näidata oma kiirust erinevatel pinnastel – nii kiiretel kui ka karmidel rallidel. Ja ma näitasin, et suudan sõita kiirelt kõikjal. See oli vaieldamatult kõige tähtsam.“

Selle aasta alguses rallisarja promotoor tutvustas uut lahendust, kus nende, ralli korraldajate ning tiimide koostöös said MM-sarjas Rally1 masinaga kaasa lüüa lätlane Mārtiņš Sesks ja soomlane Sami Pajari. Sealjuures mõlemad noored sõitjad olid kohe ka kiired. Rallisarja promootori vanemdirektori Peter Thuli sõnul on Virves üks talentidest, kes võiks tulevikus saada sarnase võimaluse. Liiati on järgmise aasta WRC-kalendris Rally Estonia.

Virves on lootusrikas, et esitused Rally2 autoga tõstsid tema võimalusi. „Ma tõesti loodan seda,“ ütles ta. „Mārtiņši ja Samiga tehtu on tore ja õige asi. Minu meelest peabki asjale nii lähenema, sest ühel hetkel tundus, et noored ei saagi võimalusi nende autodega sõita.“

Eestlane jätkas: „Mārtiņš ja Sami olid oma esimestel etappidel Rally1 autoga väga kiired, mis kindlasti andis mullegi lisalootust. Näitasime tänavu, et me suudame olla WRC2-sarjas väga konkurentsivõimelised olla ning kui saaksin järgmisel aastal teha täishooaja, siis Rally Estonia ajaks oleks väga hea istuda juba Rally1 autosse.“

Virves on seni MM-sarjas sõitnud põhiliselt kruusarallidel. „Loodan väga, et saan järgmisel aastal teha WRC2-sarjas täishooaja, sest tahan sõita kõigil pinnastel. Kui vähegi võimalik, siis tahaksin sel talvel osaleda mõnel asfaldirallil. Minu meelest ma tänavu näitasin, milleks olen võimeline,“