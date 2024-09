Nõmme Kalju mullusele pronksile sõnaõigust ei pakkunud. Sünnipäevalapsest peatreener Andrejev: parim kink!

Teise poolaja alguses lendas Pavel Marini kauglöök latti ning peagi võttis kalevlaste mängiv president Ragnar Klavan karistusalas maha Tamme, kes 67. minutil ise realiseeris penalti. Sealjuures Kalju ründaja on sel hooajal meistriliigas sahistanud võrku 24 korral, mida on üheksa enam kui lähimal jälitajal. Kalev sai siiski kirja auvärava, sest 76. minutil skooris Aaro Toivonen

Andrejev oli arusaadavalt eriti rahul just kohtumise algusega. „Esimesel 20-25 minutil tegime head survet, aga 2:0 seisus hakkasid mängijad rohkem palli valdama. Teisel poolajal natuke väsisime, ka vaimselt, kuid suures plaanis olid asjad kontrolli all. Kalev liialt palju olukordi ei loonud ja meie saime samal ajal mitu head kiirrünnakut.“

Kõigi märkide järgi võidab tänavuse tiitli Tallinna FCI Levadia, ent nende selja taga käib tihe heitlus. Nõmme Kalju hoiab Premium liigas 58 punktiga teist kohta, valitsev tšempion Tallinna Flora on 55-ga kolmas ja Paide Linnameeskond 53-ga neljas. „Meeskond on heas seisus ja oleme kohtumiseks valmis. Anname endast kolmapäeval parima!“ lubas Andrejev kolmapäevase matši eel, kus võtavad mõõtu Kalju ja Flora.

Eelmisel hooajal üllatuslikult kolmandaks tulnud Kalevi tänavune hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Tallinlased on 28 punktiga tabelis seitsmendad, aga üheksas ehk eelviimane tiim on neist vaid kolme silma kaugusel.

„Nagu kõik selle hooaja mängud Kaljuga... nad olid meist parem meeskond,“ tõdes hooaja vältel tiimi üle võtnud peatreener Teemu Tainio. „Enne kohtumist rääkisime mängijatega sellest, et me peame alustama tugevalt, aga selle asemel oli platsil täielik katastroof. Kui üles ärkasime, siis nad olid juba 2:0 ees ning sealt oli juba väga keeruline mängu tagasi tulla. Me kaotasime täna meeletult kahevõitlusi, mistõttu on nendesuguse tiimiga raske mängida. Mis ma oskan öelda... töötame edasi.“