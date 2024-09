Ainult Lätis? Valmiera reklaamis Optibet liiga avamängu bänneril Põhja-Korea raketiprojekti

„Korvpalliklubi Valmiera Glass Via soovib rõhutada, et me hindame ja usaldame kõrgelt oma toetajaid ning nende edastatavat infot. Kahjuks ei kontrollinud me ühel toetajalogol olevaid hieroglüüfe,“ seisis klubi teates. „Aitäh mängu vaatajale, kes juhtis tähelepanu logol olnud teksti tõlkele. See sisu pole kuidagi kooskõlas meie organisatsiooni väärtustega. Selliste olukordade kordumise vältimiseks pöörame edaspidi sellele teemale rohkem tähelepanu ja oleme selle ettevõttega koostöö lõpetanud.“