EADSE eksjuht Henn Vallimäe: Karmen Bruus on eiranud Mehis Virule pandud tegutsemiskeeldu

Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse (EADSE) nüüdseks endise juhi Henn Vallimäe sõnul tekitab antud olukorras küsimusi sportlase suhtumine.

„Toimuvad teadlikud provokatsioonid nii tüdruku enda, Viru kui ka tema pere poolt. Limast [U20 MMilt] on fakt ja lindistused, kus ta juhendab sportlast. Üks asi on see, kuidas karistuse määrad, teine, kuidas sanktsioneerid, kui seda rikutakse,“ selgitas Vallimäe Õhtulehele antud intervjuus.

„Ma olen kuskil välja öelnud, et keelu all olijat pole mõtet uuesti keelata, vaid karistada siis seda, kes teeb keelatud isikuga koostööd. Kogu sümpaatiast Bruusi vastu, tegelikult on ta eiranud Mehis Virule pandud tegutsemiskeeldu ja seal on see konks,“ lisas Valiimäe. „Minu arvates on ainuvõimalik tee karistada koostöö tegijat.“

Kõrgushüppaja Bruus jätkab edaspidi õpinguid ja treeninguid USA-s Missouri ülikoolis.

15. veebruaril 2023 andis Eesti kergejõustikuliit pressikonverentsi, milles tutvustati Viru kohta algatatud uurimise tulemusi ja anti teada talle tähtajatu tegutsemise keelu määramisest. Alaliidule laekus neljalt erinevalt osapoolelt neli kirjalikku avaldust, milles juhiti tähelepanu treeneri ebaeetilisele ja tema treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele.

Prokuratuur esitas Virule kuriteokahtlustuse mullu 27. juunil. Kahtlustuse kohaselt on Viru kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda.

Kriminaalasi on endiselt prokuratuuris, kuid politsei on nüüdseks uurimistoimingud lõpetanud ning prokuratuur on ette valmistamas kriminaalasja materjale.