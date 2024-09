BLOGI | Teisel poolajal lagunenud Kalev/Cramo jäi Meistrite liiga põhiturniirilt välja

„Esimene võti ongi see, et saame selle kiiruse kätte ja jõuame ilusti kaitsesse ja suudame joosta nendega. Teine võti on see, et agressiivse kaitse vastu teeme tarku otsuseid. Teame, mis vastu tuleb, peame selleks valmis olema. Kolmas võti on mentaalne pool. Oleme selleks valmis, et ühel hetkel läheb närviliseks ja füüsiliseks,“ lausus Rannula.