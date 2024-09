Neli aastat tagasi surnud ragbimängija ajust avastati haruldane haigus

Titmussi vanemad soovisid, et neuropatoloog uuriks poisi aju. Nüüd, neli aastat hiljem, avalikustati Austraalias uuringu tulemused. Neuropatoloog Michael Buckland sõnas 9 Newsile, et Titmussil ajust avastati 2. staadiumis CTE ehk krooniline traumaatiline entsefalopaatia. Tegu on neuroloogilise haigusega, mis degenereerib aju. „Uuringu tulemus oli väga ootamatu,“ sõnas Buckland Austraalia meediale.