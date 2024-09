Kalju naasis Hiiule, kuid staadionil on veel väiksed iluvead. Tehva: inimesed ei jõua kell 17 algavaks mänguks kohale

Nõmme Kaljul on üle pikkade aastate käsil Premium liigas soliidne hooaeg, kus ollakse taaskord medaliheitluses. Hetkel, mil hooaja lõpuni jääb Nõmme esindusklubil pidada veel üheksa kohtumist, hoitakse liigatabelis Tallinna FCI Levadia järel 55 silmaga teist kohta. Konkurendid on siiski lähedal kannul, kuna Tallinna FC Flora on sama punktide arvuga kolmas ja Paide Linnameeskond 53 silmaga neljas.

18. mai oli Kalju jaoks tähtis ja märgiline päev. Just siis peeti uue kunstmurukatte saanud Hiiu staadionil hooaja esimene kodumäng. 682 silmapaari ees alistati FC Kuressaare 3:0. Olgugi, et alates tollest hetkest on saanud Kalju kodumänge pidada Nõmme mändide all, vaevavad klubi endiselt erinevad infrastruktuuriga seotud mured.