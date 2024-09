Kaldvee ja Lill jõudsid suure slämmi turniiril poolfinaali

Poolfinaalis kohtuvad eestlased Jaapani kurlingupaariga Tori Koana ja Go Aoki, kes asub hetkel maailma edetabelis 4. kohal. Jaapanlased osalesid ka möödunud nädalal Tallinnas peetud MK-etapil Tallinn Mixed Doubles International, kuid eestlastel nendega kohtuda ei õnnestunud, kuna jaapanlased alagrupist edasi ei pääsenud. Harri Lill sõnas toona, et tegemist on tugeva vastastega, kelle vastu soovitakse võistelda.