Carlos Alcaraz kirus tennise võistluskalendrit: tõenäoliselt tahetakse meid tappa!

Alcaraz selgitas pisut on väljaütlemist. Hispaania tennisisti sõnul on mängijatel võistluskalendri kohta küll erinevad arvamused, kuid tema on üks neist, kelle arvates on graafik liiga tihe. „Seetõttu tekivad paljudel mängijatel ka vigastused. Väga paljud head mängijad jäävad selle tulemusena turniiridelt tihti eemale,“ sõnas ta.

Alcarazi sõnul on tal tiheda võistlusgraafiku tõttu alati keeruline leida endas motivatsiooni, et väljakul parimat tennist näidata. „Vahest ma ei soovi isegi turniirile minna. Ma ei valeta – olen seda juba paar korda tundnud. Olen seda tihti öelnud, et mängin oma parimat tennist siis, kui naeratan ja naudin väljakul olemist. See on parim võimalus ennast motiveerida.“