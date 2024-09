Kurioossel moel karjääri lõpetanud Itaalia tennisist hakkas aluspesumodelliks

Karjääri tipphetkel maailma edetabelis 26. kohta hoidnud Giorgi teenis modellitööga elatist ka tegevmängijana. Lisaks sellele on Itaalia endine tennisist loonud enda rõivabrändi Giomila.

Viimase info kohaselt on Giorgi nüüdseks kodumaale naasnud. Naise advokaadi Edmondo Tomaselli sõnul on kõik Giorgi poole suunatud süüdistused alusetud. „Camila Giorgi elab nüüd Roomas. Viimastel kuudel on ta ametialastel põhjustel avalikkuse eest eemal olnud,“ kommenteeris Tomaselli haihtumist.