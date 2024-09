Kaks Eesti tippkulturisti tunnistasid dopingu tarvitamist

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSL) määras mõlemale sportlasele esialgse võistluskeelu juba mai teises pooles, kuid toona ei saanud EADSLi juhatuse esimees Henn Vallimäe juhtumit veel pikemalt kommentaarida.

„Need asjad on menetluses. Ootame praegu nende sportlaste selgitusi. Nädal aega on neil aega, et anda teada B-proovi avamise soovist ja kahe nädala jooksul peaks tulema selgitus, aga see ei ole kohustuslik,“ sõnas Vallimäe toona.

Nüüd rääkis Vallimäe Õhtulehele antud intervjuus, et selgitused saabusid mõlema kulturisti poolt. Kui süü võtsid omaks mõlemad, siis kiirukorras karistusega nõustus vaid Abrossimov. „Abrossimov tunnistas kõike, vabandas, et ta oli haige ja siis oli vaja kiiresti taastuda. Ta tarvitas teadlikult kiirendavaid aineid ja kuna ta kohe tunnistas – tõsi, ei öelnud küll, kust sai –, siis kiire koostöö eest on võimalik karistust aasta võrra vähendada,“ rääkis Vallimäe.

Krukovskaja tunnistas sarnaselt Abrossimovile, et on keelatud ainet tarvitanud. „Ta tunnistas, rääkis väga põhjalikult, kuidas see kõik toimus, aga kolm aastat [võistluskeeldu] šokeeris teda natukene. Minu andmetel tuleb ikkagi menetlus, aga ma ei näe varianti, et võiks tulla alla kolme aasta,“ jätkas Vallimäe.

Mullu oktoobri lõpus Pärnus toimunud Eesti kulturismi meistrivõistlustel saavutas Abrossimov üle 40-aastaste meeste konkurentsis esikoha. Tänavu aprillis Tartus peetud Eesti karikavõistlustel võitis Abrossimov samas vanuseklassis samuti esikoha, kuid see tulemus läheb keelatud aine tarvitamise tõttu tühistamisele.

Krutovskaja sai tänavustel Eesti karikavõistlustel Fit-Model kategoorias pronksmedali. 2022. aastal Lõuna-Koreas peetud maailmameistrivõistlustel võitis Krutovskaja bikiinifitnessi mastersi kategoorias (kuni 164 cm) pronksmedali.