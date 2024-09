Viljandi HC euroteekond lõppes Rumeenia klubi vastu: meid rapiti igast asendist ja jäime rongi alla

Viljandi resultatiivseimad olid täna Koks ja Basarab, vastavalt seitsme ja kuue väravaga. Vastaste poolelt tabas David Bogdan Voica üheksal ning Andrei Mihalcea seitsmel korral. Statistikast jäi eestlasi kummitama just rünnakuefektiivsus, mis jäi neil 30 protsenti juurde, kui vastased suutsid selle tõsta 52-ni.

„Vastased rappisid meid igast asendist, kuid meie lasime neil liiga lihtsalt toimetada. Samuti liikus neil pall kiiresti ning lahendused olid tasemel. Kokkuvõttes võime eurosarjast võtta kaasa selle, et saime võidelda kvaliteetsete vastastega. Nägime, millisele tasemele me jõudma peaks, et Euroopas konkureerida,“ lõpetas Eesti koondislane.