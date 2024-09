Albaania tippkohtunik kisti seksismiskandaali. „Kohtumõistmine ei sõltu soost, vaid pädevusest“

30-aastane Rusta on vaatamata noorele eale saavutanud Euroopas palju. Albaanlanna on vilistanud naiste Meistrite liiga finaalikohtumist ning temast sai esimene naiskohtunik, kes mõistis õigust Albaania meese jalgpalli kõrgliiga matšis.

Kasvanud kuulsuse tõttu on Rusta pidanud palju võitlema ka inimestega, kellele tema tipus toimetamine on vastukarva. Äsja pidi Albaania kohtunik tegema äärmiselt radikaalse otsuse, kui ta kustutas oma sotsiaalmeedia kontod, sealhulgas Instagrami, kuna tema piltide alla koguneb pahatihti liiga palju seksistlikke kommentaare.

Lisaks sotsiaalmeediale võib Rusta kohta seksistlikke pealkirju leida ka Albaania meedias. Säärane asjade kulg valmistab Albaania vilenaisele suurt pahameelt. „Inimesed peaksid rohkem keskenduma sellele, millist professionaalset tööd me teeme, mitte kõigele muule. Tuleb palju vaeva näha, et sind aktsepteeritaks. Klaaslagi tuleb puruks lüüa, ehk siis see kõik lõppeb. Kohtumõistmine ei sõltu soost, vaid pädevusest,“ sõnas Rusta.