Karl Jakob Hein alustab taas Hispaania meistriliigas algkoosseisus

22-aastane Hein, kes on laenul Arsenalist, on sel hooajal kõigis viies mängus Valladolidi väravat kaitsnud. Avamängus Espanyoliga (1:0) ja kolmanda vooru kohtumises Leganesiga (0:0) sai eestlane kirja nullimängu. Lisaks on Hein teinud täismängu Madridi Reali (0:3), Barcelona (0:7) ja Celta Vigo (1:3) vastu.