VIDEO | Klass on igavene: 52-aastane Jaromir Jagr skooris Tšehhi kõrgliigas

Jagr alustas profikarjääri Tšehhoslovakkia esiliigas juba hooajal 1988/89. Seega on käesolev hooaeg talle professionaalsel tasemel juba 37.

Aastatel 1990 ja 1991 krooniti tšehh Pittsburgh Penguinsiga Stanley karikavõitjaks. Jagr esindas NHL-is ka Washington Capitalsi, New York Rangersit, Philadelphia Flyersit, Dallas Starsi, Boston Bruinsi, New Jersey Devilsit, Florida Panthersit ja Calgary Flamesi. Oma viimase NHL-i mängu pidas ta hooajal 2017/2018.