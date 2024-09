Täna RAJU-l üles astuv Maikel Astur on ka novembris toimuval The League’il võistlustules

The League võitlussarja seitsmenda ürituse võitluskaart hakkab vaikselt ilmet võtma. Põhikaardist on tänaseks teada neli võitluspaari ning vastased on puudu veel kahel Eesti võitlejal, sealhulgas just aasta tagasi samal üritusel MMA profidebüüdi teinud Maikel Asturil.