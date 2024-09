Kentucky peatreener kiitis Kerr Kriisat: me oleme nüüd nagu mitme peaga lohe

Sarnaselt Kriisale liitus oma viiendaks ülikooliaastaks Kentuckyga mängujuht Lamont Butler, kes kuulus siiani San Diego State’i rivistusse ja pidas seal 101 mängu.

Eelmisel aastal tabas Butler Final Four`il viimase sekundi viske, mis viis meeskonna NCAA meistrivõistluste finaali. Otsustavas finaalmatšis jäi San Diego alla UConn Huskies`ele.

Pope rääkis Kentucky Sports Radio`le, et mängujuhid Kriisa ja Butler utsitavad üksteist treeningutel tagant ja see on mõlema mehe jaoks väga positiivne.

„Kui ma mängijatega räägin, siis alustan alati Lamont Butleri ja Kerr Kriisaga. Mõnes mõttes on nad meid muutnud mitme peaga loheks. Inimeste ja korvpalluritena ei saaks nad üksteisest rohkem erineda. Samas on nad suurepärased ning neist on tegelikult saanud head sõbrad. Nad lisavad meie mängu erinevaid asju,“ sõnas Pope.

„Lamont Butler püüab tuua liidrirolli. Ta annab kaitsemängus meile kõvasti juurde. Ma higistan öösel paljude asjade pärast, kuid ma ei muretse üldse, kui mõtlen meie mängujuhtide peale.“

San Diegot esindades valiti Butler kahel korral parimaks kaitsemängijaks. Vaheltlõigete osas (183) on 188 cm pikkune ameeriklane San Diego State`i ülikooli kõigi aegade edetabelis viiendal kohal.

Kui Butler hiilgab kaitses, siis Kriisa annab Kentuckyle juurde ründevõimsust. Eestlane tabas eelmisel aastal Lääne-Virginias kolmepunktiviskeid 42,4%-ga. Kolme hooaja jooksul saatis ta Arizonas korvi 177 kaugviset, mis on meeskonna läbi aegade kümnes tulemus. Lisaks on Kriisa end tõestanud eduka söödumeistrina - tema ülikoolikarjääri keskmine on 4,7 resultatiivset söötu mängu kohta.

„Kuulge, Lamont on Kerrile suurim kingitus, sest ta lihtsalt utsitab teda treeningutel tagant. Ja Kerr on nii andekas, ründava mõtlemisega mängija, et ta on Lamontile tõeline väljakutse,“ kiitis treener eestlase ja ameeriklase koostööd.

Pope lisas, et Kriisa on ka kaitsemängus „väga kaval“ ning oskab vastaseid „närvi ajada“.