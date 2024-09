Ralliajakirjanik kurjustas spordijuhtidega: FIA mõnitab ralliässasid

„Jah, see oli meie poolt hea etteaste, kuid ajab närvi, et sellel spordialal kunagi ei õpita. Me küsisime seda (loe: pikemaid stardivahesid), sest me teadsime, et siin saab olema tolmune. Ja siin oligi tolmupilv. Aga nemad vastasid meile ikkagi eitavalt. Mis sellistel inimestel peas on? Mitte midagi. Täiesti hullumeelne,“ pahandas kaheksakordne maailmameister finišiintervjuus.

„Rallisõitjad on kohustatud pärast kiiruskatseid intervjuudeks peatuma ja igaüks, kes on kunagi ralliautoga sõitnud, teab, et adrenaliin pole selleks hetkeks veel taandunud. Kui FIA soovib selles olukorras kommentaare, siis peate leppima sellega, et keegi võib midagi sapist pritsida. Ja kui on oht, et selliseid karistusi hakatakse kehtestama inimestele, kes midagi ütlevad, tekib oht, et varsti ei ütle keegi enam midagi,“ leiab Hyytiä oma kommentaaris.