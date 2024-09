TÄNA DELFI TV-s | Täiseduga Rapla Utilitas võtab vastu Keila Coolbeti. Peep Pahv: pinged on maas ja saame vabamalt tegutseda

Rapla meeskond on alustanud eelturniiri kahe võiduga, Keila Coolbetil on kirjas võit ja kaotus ( Turniiritabel ).

Keila Coolbeti peatreeneri Peep Pahvi mängueelne kommentaar: „Rapla on oma kodus alati väga tugev, seega ootab meid ees raske mäng. Samas saame minna mängima emotsionaalselt hea võidu järel. Usun, et Pärnu alistamine ja hooaja võiduarve avamine võttis meeskonnalt pinged maha ja lubab meil Rapla vastu vabamalt tegutseda. Mängu võtmeks on see, kuidas saame kaitses hakkama Rapla liidritega. Plaan on selleks olemas, mäng näitab, kui hästi see platsil õnnestub.“