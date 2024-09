Valtteri Bottase tulevik sai selgeks. „Tundub, et Šveitsis avatakse hooldekodu“

Väljaande andmetel on 35-aastane Bottas sõlminud Šveitsis Hinwilis peakorterit omava Sauberi meeskonnaga aastase lepingupikenduse.

Benoit on varem olnud Bottase suhtes väga kriitiline ja ta ründab ka oma värskes loos Sauberi valikut.

Benoit` arvates on Bottase hoidmine „argpükslik“ lahendus ja peegeldab tõsiasja, et Sauber on otsustanud avada Hinwilis „hooldekodu“.