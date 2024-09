Swiatek loobus isiklikel põhjustel Hiina suurturniirist

„Olen sunnitud isiklikel põhjustel Pekingi turniirist loobuma. Ootasin väga Pekingisse naasmist, sest mul oli seal eelmisel aastal hämmastav nädal ja tiitli võitmine oli fantastiline. Tean, et fännid saavad taas jälgida suurepäraseid tennisehetki ja mul on väga kahju, et ma ei saa seal olla,“ teatas Swiatek sotsiaalmeedias.