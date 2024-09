FOTOD JA TÄISPIKKUSES | Dmitri Ivanov lahkus võitlusspordist väärt võiduga. Astur jätkas uut karjääri puhaste paberitega

Ivanovi sõnul on vastase reaktsioon sellises olukorras igati mõistetav. „See, kes punktidega kaotab, hakkab alati käsi laiutama, olgu selleks siis vastane või mina ise. Nii see läks,“ ütles ta.

„Mina tahtsin matši nautida. Läksin andma oma viimast. Kuigi mul lõpus jäi jõudu ülegi, ei teadnud ma, et mina võitsin. See oli punktimäng ja kohtunikud otsustavad. Kohtunikud otsustasid niimoodi. Rääkisin veel paari inimesega, kes oskavad hästi punkte lugeda ning nemad nägid ka, et mina võitsin. Ju siis võitsin!“