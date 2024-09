FOTOD | MMA RAJU 16. Kõik Kalevi spordihallis puuri minevad üheksa riigi 20 vabavõitlejat mahtusid kenasti kaalu

Õhtu peamatšis võtab Maikel Astur oma karjääri kolmandas vabavõitluse profimatšis vastu brasiillase Alisson Marreira, kel profikarjääri selja taga 7 võitu, 8 kaotust ja 1 viik. Asturi 2023. aasta novembris alanud profikarjäär on siiani kulgenud kaotuseta.

Pildi juures nähtavad korduskaalumised on tingitud tehnilistest arusaamatustest, mitte sellest, et keegi polnud kokkulepitud võistluskaalu jõudnud. Kõik kaalunumbrid on lehele märgitud ajavahemikus 16.00-16.45.