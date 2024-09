Sordo: WRC-sari võiks hübriidist loobuda

41-aastane Sordo ei varja, et tunneb puudust ilma hübriidita sõidu lihtsusest ja leiab, et ilma selleta oleks rallisõitjatel märksa lõbusam võistelda.

„Kindlasti oleks lõbusam, sest see [hübriid] mõnikord töötab, mõnikord mitte,“ ütles Sordo, vahendab ralliportaal DirtFish. „Ma ei tea, see pole minu otsustada. Aga sõita on palju lõbusam ja loomulikum: lihtsalt gaas ja pidur, nii nagu vanasti.“

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) asepresident Robert Reid vihjas, et kuigi 2027. aastast kehtima hakkavad WRC-sarja uued regulatsioonid on veel lahtised, pole siis hübriidajami kasutamine ilmselt enam kohustuslik ning autotootjad saavad sobiva jõuallika ise valida.

„Autotööstus ei ole täpselt aru saanud, kuhu me läheme, ja me arvame, et parim valik on, kui tootjad saavad vabaduse kasutada seda [jõuallikat], mida nad tahavad,“ ütles Reid DirtFish`ile.