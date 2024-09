Noor Eesti Counter-Strike’i lootus sai kodumeeskonnast hundipassi

Meeskonna peatreener Ashley „ash“ Battye sõnas HLTV.org-ile antud intervjuus, et Maasing on silmapaistev individuaal, kellel on suur süda ja pühendumus, kuid järgmisel aastal eesootavate muudatustega Counter-Strike ’i e-spordis tunneb meeskond, et vajatakse kedagi, kes ülejäänud mängijate mentaliteedi ja ideoloogiaga paremini ühilduks.

Enda X-i kontol tehtud postitustes tänab Maasing GamerLegionit ja seal töötavaid inimesi ning näitab üles tänu saadud kogemuste eest. Samuti annab mängumees teada, et on avatud meeskondade pakkumistele ning sõnab, et on GamerLegionis saanud juurde kogemust mehele senitundmatutes rollides. Eestlane märgib samuti, et tema motivatsioon ja mänguisu on varasemast suuremad ning näeb edaspidi igapäevaselt vaeva, et olla nii parem individuaalne kui ka tiimimängija.