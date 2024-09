„Oleme igatpidi ajale jalgu jäänud.“ Miks Läti korvpalliklubid suudavad raha juurde leida ja Eesti omad mitte?

Puhtalt välismängijaid vaadates ei tohiks tänavu erilist muutust olla. Delfiga rääkinud klubijuhtide sõnul pole nad leegionäride palgafondi vähendanud. Näiteks Tartu Ülikool Maks & Mooritsa spordidirektori Janar Taltsi sõnul panustati isegi pigem rohkem, eriti eesliinis. Rapla Utilitase vedaja Jaak Karp nentis, et üldist palgataset suudeti säilitada, aga seda kontoripoole kärpimise hinnaga. Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv lausus, et kuna tänavu on tiimis viie leegionäri asemel neli, siis on kogusumma kahanenud, aga keskmine palk mitte.