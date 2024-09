Rootsi on suusatähe karjääri lõpetamise plaanist šokeeritud. „See on ikkagi minu elu“

Kümnekordne MM-i medalist ütles toona, et soovib aega leida ka muude asjadega tegelemiseks.

Karlssoni tasemel tippsportlased on harva valmis karjääri lõpetama juba 27-aastaselt ning see uudis sai Rootsis palju vastukaja.

Karlsson ise oli üllatunud, et see nii paljudele korda läks, vahendab Ilta-Sanomat.

„Mind üllatas, et inimestel on selle kohta nii palju arvamusi. See on ikkagi minu elu, las ma teen, mida ma tahan. Paljud minuealised vahetavad töökohta, kuid tippsportlaste puhul poleks see justkui mõeldav,“ sõnas Karlsson Aftonbladetile.

Rootsi suusatähel on endiselt puudu tiitlivõistluste individuaalne kuldmedal, mida ta plaanib jahtida veel kahel MM-il ja ühel olümpial. Karlsson kinnitab, et tema motivatsioon on vaatamata loobumisjuttudele endiselt kõrge.

„Loodan, et mind mõisteti õigesti. Pole midagi muud peale suusatamise, mida ma praegu parema meelega teeksin. Armastan väga oma igapäevaelu ja ma ei vahetaks seda millegi vastu. Kuid mind motiveerib ka endale finišijoone seadmine ja teadmine, et see ei kesta igavesti. Ma tahan neist aastatest maksimumi võtta, kuid tean ka, et teha on märksa rohkem,“ lisas Karlsson.

Rootslanna rõhutas samas, et kui suusatamisega jätkamine pärast kodust Faluni MMi tundub mõttekas, võib ta siiski leida inspiratsiooni karjääri pikendamiseks.

Eeloleva talve MM-võistlused peetakse veebruari lõpus ja märtsi alguses Norras Trondheimis.