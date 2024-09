FOTOD | Naiste korvpalli meistriliigas alustab uuel hooajal kümme naiskonda, sealhulgas kaks Keilat

Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on alates uuest hooajast kõik naiste meistriliiga mängud nähtavad veebi vahendusel, mis aitab kaasa naiste korvpalli populariseerimisele. „Uue hooaja puhul on eriline see, et meil õnnestus koostöös alaliidu partneri Leviraga kõikidesse mängusaalidesse paigaldada tehisintellektkaamerad ja see tähendab, et kõik mängud on otseülekandes nähtavad. Seda pole varem olnud ning see on suur edasiminek, mis aitab kaasa naiste korvpalli populariseerimisele Eestis,“ lausus Ausmaa korvpalliliidu pressiteate vahendusel.

Sel hooajal osalevad meistriliigas järgnevad võistkonnad:

Keila Korvpallikool

„Tahame pakkuda võistkondlikku mängu ning ootame häid ja tasavägiseid mänge uuelt hooajalt,“ rääkis lühidalt Keila Korvpallikooli eesmärkidest Rebecca Ots.

TalTech BS

TalTech BS naiskonna peatreeneri Marko Parkoneni sõnul on võistkond võrreldes eelmise hooaja veel noorem. „Võistkond on muutunud veel nooremaks võrreldes eelmise hooajaga, kui meie naiskonna keskmine vanus on 15. Aga meie põhieesmärk on panna suurem rõhk treeningutele.“

Keila Basket

„Eesmärk on seekord play-offi jõuda, muid eesmärke ei ole. Peamine on, et naiskond mängiks korvpalli ning siduda naiskonda meeskonnaga, et klubi oleks üks tervik,“ sõnas Keila Basketi naiskonna peatreener Peep Pahv.

Luunja korvpallinaiskond

Luunja Korvpallinaiskonna mängija Triin Teppo sõnul on naiskonna eesmärk tuua ajaloo esimene medal Luunjasse. „Tahaksime veidi pikema hooaja teha. Kuna eelmine lõppes hooaeg meie jaoks varem, siis aprillis oli juba veidi kurb istuda. Tahame kindlasti kõrgemaid kohti püüda. Võistkonnas on muudatusi - meil on tagasi meie soomlanna, kes paar hooaega tagasi meie eest mängis, ning noori on tulnud peale ja vigastatud on terveks saanud ehk suures pildis läheb meil väga hästi. Tuleb tasavägine hooaeg ning eesmärk on Luunjaga esimene medal ära tuua.“

Tartu Ülikool