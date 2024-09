„Satanistid otsustavad võitjaid!“ Olümpiamatši eel risti ette löönud maailmameister sai teo eest pika võistluskeelu

2017. aasta maailmameister ja tänavustel maailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud Majdov lõi enne Pariisi olümpia avamatšis tatamile astumist ette risti, kuid rahvusvaheliste reeglite põhjal on kõik religioossed žestid keelatud. Kuna serblasel oli varasemast sama asja ees all kaks hoiatust, siis nüüd määras IJF talle lausa viiekuulise võistluskeelu.

„Sain viisteist päeva tagasi IJF-ilt võistluskeelu, mis keelab mul järgmisel viie kuul osaleda turniiridel ja laagrites. Tõttöelda ma distsiplinaarmenetluse ajal ei vabandanud oma teo eest ja ma ei tee seda kunagi,“ lausus 28-aastase Majdov. „Mul on kahju, et selline ilus ja karm spordiala nagu judo teeb selliseid otsuseid. Jumal on minu jaoks number üks ja kinkinud mulle suurepärase karjääri – seitse EM- ja kolm MM-medalit.“