Eesti koondised olid maleolümpial võidukad

Open-turniiril jätkab täiseduga India kaheksa matšivõiduga 8-st (16 matšipunkti 16-st), kelle edumaa on kasvanud kahe punktini. 2.-3. kohal on tiitlikaitsja Usbekistan ja Poola 14 matšipunktiga. Üheksandas voorus mängivad India ja Usbekistan omavahel, mis on medalikohtade selgitamisel tõenäoliselt üks olulisemaid kohtumisi.