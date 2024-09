Viimasel EM-il ja MM-il Eestit esindanud iluuisutaja: ma langesin teise sportlase seksuaalrünnaku ohvriks

Marko Jevgeni Gaidajenko ja prantslanna Solène Mazingue said eelmisel hooajal Eesti lipu all võisteldes EM-il 20. ja MM-il. 33. koha. Nende parim tulemus pärineb tunamullusest hooajast, kui nad olid maailmameistrivõistlustel paremuselt 19. paar. Mazingue avalikustas nüüd sotsiaalmeedias, et tema viimased kuud olid väga keerulised.

„Minu viimaseid kuid iseloomustasid lakkamatud reisid Prantsusmaa ja Kanada vahet. Iga lennu ja piiriületusega jäin aina kaugemale jääväljakust, mis on alati olnud mu pelgupaik. Paljud on tähele pannud, et ma pole viimasel ajal sotsiaalmeediasse midagi postitanud. Paljud kirjutasid ja tundsid muret. Täna on mul aeg rääkida,“ alustas ta.

„Ma ei unusta kunagi seda eelmise hooaja võistlust. Kõik näis kulgevat tavapäraselt, aga siis muutus kõik. Sel päeval sattusin teise sportlase seksuaalrünnaku ohvriks. Sel hetkel jäi aeg seisma ja kadus ka minu hääl. Ma vaikisin juhtunust nädalaid, lukutasin end üksindusse ja ei julgenud asjast rääkida,“ meenutas jäätantsija kohutavat päeva.

Mazingue’i sõnul ta leidis siiski ühel hetkel endas jõudu, et asjast rääkida oma lähedastele.

„Nad tuletasid mulle meelde, et ma pole üksi ja ma ei tohi vaikimise koorma all kannatada. Tegin nende toel raske, aga vajaliku otsuse – ma annan asjale ametliku käigu. Sellise teo tegija ei tohi pääseda karistuseta,“ lausus 21-aastane prantslanna.

„Sel suvel astusin sammu tagasi. Pean leidma uuesti tasakaalu ja olema ühenduses oma lähedastega, kes aitavad mind sellest rahutusest välja. Perekond on olnud minu varjupaik ja tänu neile tunnen, et olen valmis edasi liikuma. Tean, et see postitus tekitab küsimusi. Tean, et toetasite mind pärast õnnetust ja olete taas minuga. Praegu palun ärge tehke rutakaid järeldusi. Kokkuleppel oma lähedaste, agendi, advokaadi ja tantsupartneriga lahkun mõneks ajaks sotsiaalmeediast,“ lisas ta.