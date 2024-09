Eesti kurlingupaar alustas suure slämmi turniiri võiduga

„Kurlingus loevad kogemused ning mängime sel hooajal nii tugevaid turniire kui võimalik, sest uute vastastega mängimine arendab väga hästi - mida suurem on meie kogemus turniiride ja vastaste näol, seda tugevamaks muutume. Euroopa kurlinguvõistkonnad on meile hästi tuttavad, kuid ookeani taga saame kohtuda uute vastastega,“ sõnas Harri Lill, kuid tunnistas, et piiri paneb siiski ka hooaja eelarve. „Peame paraku valima, millistel turniiridel saame osaleda, sest väljaspoolt Euroopat on võistlemine paraku väga kallis.“