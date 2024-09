FIA presidendi sõnavõtt ajas vormel 1 sõitjad tagajalgele. Pahur Verstappen: kas me oleme viieaastased?

Viimastel aastatel on vormel 1 otseülekannete üks oluline osa sõitjate ja meeskondade omavaheline suhtlus, ent paratamatult lipsavad üle pilootide huulte roppused. Näiteks eelmise etapi lõpus põrkasid omavahel kokku Carlos Sainz ja Sergio Perez, mille järel tuli viimaselt karm tiraad. „Mida ****** ta teeb? Mida ******? Kas ta on peast segane? ****** idioot,“ põrutas Red Bullis istunud mehhiklane otseülekandes.

FIA president ben Sulayem ütles portaalile Autosport antud intervjuus, et ta palus vormel 1 sarja vedajatele vähendada televisioonieetrisse jõudvaid roppusi. „Me peame tegema vahet autospordil ja räppmuusikal,“ lausus ben Sulayem. „Teate, me pole räpparid. Mitu korda nad ütlevad minutis F-sõna (loe: fuck)? Me ei tohiks sellega tegeleda. Nemad on nemad ja meie oleme meie.“

14-kordne Lähis-Ida rallitšempion Ben Sulayem enda sõnul mõistab sõitjate pettumusi, aga tema silmis peab ka kõige kuumemates olukordades jääma mõistuse piiridesse.

„Ma tean neid asju, sest olin ka sõitja. Näiteks momentidel, kui sa oled pettunud, sest teine sõitja sõitis teile otsa... Mul on midagi sarnast juhtunud tolmu sees sõites ja minagi ärritusin. Kuid peame olema oma käitumisega ettevaatlikud ja vastutustundlikud. Tänapäeval läheb kõik öeldu reaalajas üles ja seda salvestatakse. Päeva lõpuks me peame hakkama mõtlema, et mida me saame üldse avalikult eetrisse lasta,“ märkis ta.

FIA põhibossi väitel on peamine mure lapsed. „Kujutate ette, et sa vaatad oma lapsega võistlust ning keegi ropendab selliselt. Mida su lapsed ja lapselapsed ütlevad selle peale? Mida see sport neile õpetab?“ küsis ta.

Sõitjatele FIA presidendi sõnavõtt ei meeldinud

Tema sõnul piirab vormel 1 sari juba praegu eetrisse jõudvaid roppusi, aga nüüd on aeg sportlastelgi vastu tulla. „Meie oleme need, kes lubasid raadioside otseeetrisse. Kuid meil on reeglid ja reeglid on spordi edendamiseks. Ja selleks, et neid järgida ja austada,“ lisas ta.