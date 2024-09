OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võitis tähtsas euromängus Slovakkia meistri vastu esimese poolaja 13 punktiga

„Tema seisu me veel 100% ei tea. Aga tegime otsuse, et ta ikkagi proovib. Homses mängus tema roll veel nii suur ei ole. Kui peaksime edasi saama, siis oleks tema roll juba suurem,“ rääkis peatreener Heiko Rannula Kalev/Cramo poolt avaldatud videointervjuus. Juhendaja lisas, et viimasest kontrollmatšist Helsingi Seagullsiga eemale jäänud soomlane Severi Kaukiainen on kindlasti rivis.

„Liiga palju ei tahaks tänavust eelmise aastaga võrrelda, seda ei mäletagi enam. Aga igal juhul oli eesmärk, et saaksime (turniiri eel) kõvemaid mänge. Saime õppetunnid kätte. Usun, et oleme praeguses hooaja faasis päris okeilt valmis. Pisivigastused lõid natuke rütmi sassi, aga neid ikka juhtub,“ lausus Rannula.

Rannula on Kalev/Cramo peatreenerina kolmandal eurosarja kvalifikatsiooniturniiril. „Eks varasematest kordadest olen kindlasti õppinud. Türgi on selles mõttes sama, et eelmisel aastal oli turniiril täpselt sama ülesehitus. Õppida oli just vaimse poole pealt, et liiga palju üle ei mõtleks ja eelkõige oma mängu mängiks. Võib-olla on vastasele keskendumisele seni liiga palju rõhku pandud,“ märkis ta.