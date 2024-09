Golfikaunitari napid rõivad tekitasid pahameelt, kuid riietumisstiilil on lakooniline põhjus

Spiranac ei teinud aga pahameelest suurt numbrit ning selgitas, et tema riietumisstiil pärineb teismeeast, mil tegeles iluvõimlemisega. „Minu arvates on võimlemisriietes väga tore olla. Kui golfiga tegelema hakkasin, polnud mul alguses sobivate rõivaste ostmiseks lihtsalt raha. Seega hakkasin kandma riideid, mis mul kapis juba olemas olid. See tähendas retuuse ja toppe,“ vahendab Daily Mail ameeriklanna sõnu.