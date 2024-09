Soome rallimänedžer pani Hyundaile puid alla: WEC sarja ei jälgi ju keegi!

„Ralli on ju palju kuulsam kui WEC. Ma ei saa aru, mis kuradi pärast see peaks parem olema. Autosid on tõesti rohkem, aga seda sarja ei jälgi ju keegi,“ möirgas Jouhki Ilta Sanomatile antud intervjuus.

Jouhki aga usub, et Lõuna-Korea autotootja otsuse taga on Hyundai Motorspordi juhi Cyril Abiteobouli isiklik eelistus. „Abiteboul on ringraja mees,“ vihjas Jouhki sellele, et varasemalt oli prantslane Renault’ F1-meeskonna tiimipealik. „Tema arvates on see toredam spordiala, sest rallis on õnnel liiga suur osakaal. Ringrajal on õnnetuste osakaal mõistlikult väike.“