Kas M-Spordi jätkamine on küsimärgi all? Malcolm Wilson: tahame teha Fourmaux’st maailmameistri, aga...

29-aastane prantslane on olnud WRC-s tänavuse hooaja üks suuremaid üllatajaid. M-Spordi piloot on tänavu noppinud neli poodiumikohta ning hoiab üldarvestuses viiendat positsiooni. Ta kaotab tema ees olevale Elfyn Evansile (Toyota) kümne punktiga.

M-Spordi juht Malcolm Wilson rääkis DirtFishile, et Fourmaux on tema ootusi ületanud. Briti sõnul tuli rallimehele kasuks, et mullu istutati ta pärast ebaõnnestunud 2022. aastat üheks hooajaks tagasi Rally2 autosse.

„Seal sai ta enesekindlust koguda, Adrien on inimesena kõvasti küpsenud,“ kiitis Wilson.

Fourmaux’d on uueks hooajaks rallimeedias seostatud ka Hyundaiga. Wilson märkis, et oleks pettunud, kui Adrien ei pakuks hea hooaja pealt Toyotale ega Hyundaile huvi.

M-Sport loodab omakorda mõistagi prantslasega jätkaga, aga küsimärke jagub. Viimasel ajal on üha enam spekuleeritud Hyundai tuleviku üle WRC-s. Ühe variandina on meedias välja käidud, et Hyundai jätkab sarjas ka 2026. aastal, kuid seda juba eratiimina. Samamoodi olla küsimärgid üleval eratiimi M-Spordi lähituleviku osas.

„Päeva lõpuks ei tea me isegi täpselt, mida edasi teeme. Juhul, kui jääme, olen üsna kindel, et Adrien jätkab meiega,“ kommenteeris Wilson.

„Me ei saa jätkata nii nagu oleme seni teinud. Ootame ja vaatame,“ lisas ta. „Viimane asi, mida teha tahan, on WRC-st lahkuda. Fordiga on samamoodi, nad tahavad rallis püsida, aga on keskendunud nüüd rohkem ka Dakarile. Pole küsimust, et Ford liigub rohkem off-road spordi peale üle. Kindlasti on tahe (jääda), aga päeva lõpuks tahetakse investeeringutest ka midagi tagasi. See on praegune suur eesmärk.“

DirtFishi teatel peaks M-Spordi lähitulevik sarjas selgemaks saama järgmisel nädalal toimuva Tšiili ralli ajal.

„Minu selge ambitsioon on teha Adrienist maailmameister,“ lisas M-Spordi omanik. „Usun, et ta on 2026. aastaks selleks valmis.“

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalal toimuva Tšiili ralliga. Tegu on tänavuse viimase kruusaetapiga. Seejärel peetakse kaks asfaltrallit Kesk-Euroopas ning Jaapanis.