DELFI VIDEO | Sõõrumaa: oleme saanud riigilt ullikese moodi tüssata. Kaljulaid: pole päris aus sinna taskusse trügida

EOK praegune juht Sõõrumaa tõi välja, et Eesti riigijuhid on leidnud pigem võimalusi, kuidas summasid vähendada, mitte suurendada.

„Oleme saanud riigi käest ullikese moodi tüssata. Üks asi oli see, et keelati ära riigiettevõtetel spordi toetamine. Tegu oli umbes 250 000 - 400 000 euroga aastas. Ja öeldi, et seda raha hakkate saama riigieelarvest. Ja saimegi aasta. Aga ülejärgmisel aastal hajus see rida ära. Miks on riigiettevõtete toetus eriti tähtis? Sest riik on spordi infrastruktuuri alus. Tema paneb aluse, teised panevad juurde,“ rääkis ta.

Sõõrumaa lisas, et kui toetajate seas on näiteks Eesti Energia, Tallinna Sadam, Eesti Gaas jne., saab teisi suurettevõtteid, näiteks panku, oluliselt lihtsamini sponsorite ringi tuua. Lisaks on sport kaotanud suuri summasid ka hasartmänguettevõtete sponsorluse süsteemi muutmise tõttu.

Kaljulaid Sõõrumaaga päris nõus polnud. „Kui oli juttu sellest, et riigiettevõtted võiks olla toetajad, siis mulle tundub, et täna on riigiettevõtte omaniku ülesanne teenida raha eelarvesse ja võib-olla pole päris aus üritada külje pealt sinna taskusse trügida. Küll aga toetan seda Sõõrumaa mõtet, et vaadata, kuidas on meie spordirahastus edenenud kasvõi hasartmängumaksu laekumisega,“ märkis ta.

