TÄNA DELFI TV-s | Selver x TalTech alustab Meistrite liigat Hollandi meistri vastu

Korduskohtumine toimub Hollandis 25. septembril kell 21.00. Neljapäeval toimuvale kohtumisele saab pileteid osta Piletitaskust.

Eesti valitsev meisterklubi Selver x TalTech pole hooaja eel oma mängu väga hästi käima saanud, tõdeb peatreener Andres Toobal. Viimati kaotati möödunud nädalavahetusel Balti Superkarika turniiril nii poolfinaal Tartu Bigbankile kui pronksimäng Riia Robežsardzele.

„Olukord on veidi keeruline, aga üritame positiivsust hoida. Tegelikult läheb asi päev-päevalt paremaks, lihtsalt ajaline faktor pole eurosarja osas praegu meie poolt. Teeme kohati väga ilusaid liigutusi, aga siis kukume väga lihtsates momentides lihtsalt ära. Ründajad veel sidemängijaga õiget klappi ei ole leidnud ja see on üks võtmeküsimusi. Selleks, et asi paraneks, on vaja palju mängida,“ sõnas peatreener.

„Lincoln Williams teeb omad asjad ära, aga teised ründajad peavad oma rütmi veel leidma ja mõtlema, millal ja mismoodi nad mängida saavad.“

Tallinna klubi koosseis on võrreldes eelmise eduka hooajaga palju muutunud. Põhisidemängijaks on serblane Ivan Markovic, diagonaalina tegutsev Williams on Eesti võrkpallipublikule varasemast hästi tuttav (Williams mängis Selveris ka aastatel 2014-2017-toim). Leegionäridest on meeskonnas veel ameeriklasest temporündaja Ian Parish. Nurgaründajatena tegutsevad Keith Pupart, Tristan Täht, Joosep Põldma ja Denis Losnikov, liberoks on Johan Vahter ja tempoosakonda kuuluvad veel kapten Andri Aganits ja Hendrik Luuken. Teiseks sidemängijaks on Tristan Urb ja diagonaaliks Jan Markus Üprus.

„Peame enda mängu üles leidma, siis on meil kõik võimalused olemas. Peame olema emotsionaalsemad ja elavamad, äkki kodupublik aitab sellele ka kaasa – seni oleme hooajaeelseid mänge pidanud tühjade tribüünide ees,“ ütles Toobal, kelle sõnul pole ka vastased veel suurepärases vormis.