DELFI FOTOD | Selver x TalTech alustas Meistrite liiga hooaega kindla võiduga Hollandi tšempioni üle

„Olukord on veidi keeruline, aga üritame positiivsust hoida. Tegelikult läheb asi päev-päevalt paremaks, lihtsalt ajaline faktor pole eurosarja osas praegu meie poolt. Teeme kohati väga ilusaid liigutusi, aga siis kukume väga lihtsates momentides lihtsalt ära. Ründajad veel sidemängijaga õiget klappi ei ole leidnud ja see on üks võtmeküsimusi. Selleks, et asi paraneks, on vaja palju mängida,“ sõnas peatreener.

Tallinna klubi koosseis on võrreldes eelmise eduka hooajaga palju muutunud. Põhisidemängijaks on serblane Ivan Markovic, diagonaalina tegutsev Williams on Eesti võrkpallipublikule varasemast hästi tuttav (Williams mängis Selveris ka aastatel 2014-2017-toim). Leegionäridest on meeskonnas veel ameeriklasest temporündaja Ian Parish. Nurgaründajatena tegutsevad Keith Pupart, Tristan Täht, Joosep Põldma ja Denis Losnikov, liberoks on Johan Vahter ja tempoosakonda kuuluvad veel kapten Andri Aganits ja Hendrik Luuken. Teiseks sidemängijaks on Tristan Urb ja diagonaaliks Jan Markus Üprus.