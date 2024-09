Ukraina sõja eest põgenenud Eesti jalgpalluri tiimikaaslane: oli hetki, mil mõtlesin, et suren

„Midagi pole Ukrainas muutunud... Seal ei olnud kerge olla. Neil on suur rahapuudus, kuid õnneks saavad nad teistelt riikidelt abi. Ma kuulsin jalutades rakettide hääli, mis hiljem mu kodu tabasid. Seetõttu ütlesin oma lepingu üles ja tulin Soome,“ jätkas Rangel. „Käisin küll vahest Ukrainas olles jalutamas, kuid tegelikult poleks tohtinud seda teha. Ajad on rasked ja inimesed on paanikas.“

Kaks visiiti sõjas olevasse riiki on pannud mängija elu üle järele mõtlema. Jubedad kogemused on muutnud Rangeli väärtushinnanguid ja teinud temast teise inimese. „Jah, need kogemused on mind palju muutnud. Oli hetki, mil ma mõtlesin, et suren. Sellest ajast alates olen õppinud oma elu rohkem väärtustama. Kõik võib muutuda ühe hetkega. Jumal tänatud, et ma praegu siin olen,“ lisas ta.