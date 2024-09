Eesti tenniseliidu peatreener Federico Ricci: peame tagama, et Anetist ja Kaiast ei jääks Eesti tennisesse liiga suurt tühimikku

Jalgpallis me teame, mida peatreener teeb, aga tennis on kõikidest individuaalspordialadest vast kõige individuaalsem. Mida tenniseliidu peatreener teeb?

Arvan, et minu suurim kasu on olla abiallikas ja pakkuda selle riigi treeneritele ja mängijatele oma kogemust ja ekspertiisi. Olen Eesti tennisega tuttav juba mõnda aega. Muidugi on siin keegi, kes on vastutav meeste ja keegi, kes naiste tennise eest. Idee on hõlmata mõlemat valdkonda ja anda nõu, kuidas teatud olukordades toimetada, eriti mis puudutab mängijate ja treenerite vahelist suhtlust, treeningolukordi, mängijate arendamist, kalendreid ja koordineerimist. Ma võin aidata kas oma kogemusega või olla ka tehniline tugi väljaku peal.