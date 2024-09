Erilisse võistluspaika naasnud Kristin Tattar: suurim katsumus discgolf’is on pereelu ja töö vahel tasakaalu leidmine

Tattarilt uuriti seepeale, kui raske on tal hoida tasakaalus pereelu ja oma töö ehk tipptasemel discgolf’i mängimine. Eestlanna andis sellele kõneka vastuse. „Ma arvan, et keegi küsis mult mõni aeg tagasi, mis on discgolf’is mu suurim väljakutse. Ja ma arvan, et just see ongi. See on miski, mida ma alles õpin. Kodus olles üritan võimalikult palju anda oma tütrele tähelepanu ning samal ajal teha seda, mida ma teen. See pole alati kerge... Eriti siis, kui tunnen, et olen väsinud ja kaalul on midagi suurt. Kui kõik läheb ladusalt, on ka see lihtne,“ mõtiskles Tattar.